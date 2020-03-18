"Атомпроект" готов заплатить 25,4 млн руб консультанту по ряду аспектов работы с партнерами за рубежом

Речь идет о налоговом, бухгалтерском учете, анализе законодательства других стран.

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий "Атомпроект" (Санкт-Петербург, входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") готов заплатить до 25,4 млн рублей консультанту по ряду аспектов работы с зарубежными партнерами. Научный центр разместил закупку, по ее итогам планирует найти такого консультанта.

Речь идет, в частности, об оказании услуг по вопросам бухгалтерского и налогового учета других государств, оценке таможенных рисков, сопровождении взаимодействия с налоговыми органами этих государств.

Срок сотрудничества с консультантом составляет один год. Заявки от потенциальных партнеров принимаются до 19 февраля. Итоги закупки намечено подвести 26 марта.

"Атомпроект" занимается проектированием тепловых и атомных электростанций. Этот научный центр создал ряд проектов АЭС в России и за рубежом. На фото – планируемая к строительству АЭС "Пакш" в Венгрии.

Как сообщало ранее Piter.tv, на Ленинградском металлическом заводе впервые собирают тихоходную турбину для АЭС.

Фото: ase-ec.ru