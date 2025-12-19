"Агроэкспорт": экспорт соевого масла из РФ в страны MENA вырос на 11%

В топ-пять стран-покупателей данного товара из РФ вошли Алжир, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль.

Экспорт соевого масла из российской территории в страны Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) увеличился на 11 процентов. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы федерального центра "Агроэкспорт". Специалисты уточнили, что в список пяти лидеров-покупателей данного продукта за прошлый год вошли Алжир, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль. Таким образом показатель по экспорту составил около 290 миллионов долларов.

"По предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила в государства Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) соевого масла почти на $290 млн, что на 11% выше показателя 2024 года. В прошлом году около 43% всей выручки от российского экспорта соевого масла пришлось на регион MENA. сообщение от "Агроэкспорта" России

Специалисты добавили, что государства MENA представляют из себя крупные и быстрорастущие рынки, в которых фиксируется потребность импорта растительных масел, в том числе соевого. Говоря об увеличении производства и переработки соевых бобов в России за последние годы, наша страна сейчас активно наращивает экспорт данного продукта. А макрорегион рассматривается Москвой как одно из перспективных направлений в торговле.

Россия обновила рекорд по выручке от экспорта овса в 2025 году.

Фото: pxhere.com