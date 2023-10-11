"Аэрофлот" в 2024 году перевезет более 2 млн пассажиров по "плоским тарифам"

Российская компания "Аэрофлот" в 2024 году перевезет более двух миллионов пассажиров по "плоским тарифам". Соответствующее заявление сделал генеральный директор предприятия Сергей Александровский, выступая с докладом перед председателем правительства страны Михаилом Мишустиным в Москве. Предприниматель указал на то, что рост показателя относительно 2023 года составит почти пять процентов.

Мы по программе "плоских тарифов", - это Дальний Восток и Калининград, - перевезем более 2 млн пассажиров, если быть точнее - 2,1 млн. Рост составит относительно 2023 года почти 5%. Сергей Александровский, гендирект ор "Аэрофлота"

Мишустин: "Аэрофлот" успешно справляется с санкциями и осваивает самолеты РФ.

Фото и видео: Правительство России