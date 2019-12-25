Правило действует для всех билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года.

"Аэрофлот" отменяет плату за внесение изменений во внутрироссийские авиабилеты. Об этом сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что поменять билет можно будет поменять даже через 30 минут после вылета рейса. Правило действует для всех билетов, приобретенных с 16 октября 2020 года. Дата вылета должна быть до 25 марта 2021 года включительно.

До этого поменять данные во внутренних билетах можно было только за 2600 рублей. Авиабилеты с невозвратным тарифов нельзя было поменять вовсе.

Ранее "Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в авиабилеты по России.

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