Администрация Выборгского района обратится в Госжилнадзор по поводу неисполнения предписаний по уборке кровель

В текущем году комитетом по городскому хозяйству районной администрации направлено более 100 предписаний управляющим организациям и ТСЖ.

В связи с неисполнением предписаний по уборке снежных навесов и наледи с кровель, администрация Выборгского района направляет информацию в комитет государственного и жилищного контроля и надзора Ленинградской области.

Отметим, в текущем году комитетом по городскому хозяйству районной администрации направлено более 100 предписаний управляющим организациям и ТСЖ.

Предписания были сформированы как по обращениям жителей, поступившим по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы, так и по итогам рейдов по проверке исполнения обязанностей, возложенных законодательством на организации, оказывающие услуги по содержанию домов.

В конце января и начале февраля администрацией был проведен ряд совещаний с руководителями ТСЖ и управляющих организаций, на которых было рекомендовано обеспечить надлежащее содержание кровель и безопасность жителей.

Напомним, что специалистами отдела жилищного хозяйства администрации МО "Выборгский район" ежедневно производится выборочный осмотр крыш и придомовой территории многоквартирных жилых домов по поводу исполнения управляющими организациями и ТСЖ требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170.

В управляющие организации и ТСЖ регулярно направляются обращения с требованием своевременно производить работы по уборке кровли от снега и сосулек, выставлять ограждения на опасных участках, осуществлять вывоз снега и льда по окончанию работ.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: citywalls.ru