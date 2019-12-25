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"А-Проперти" и GH-Shipping создали совместное предприятие для продажи угля в Китае
Сегодня, 9:26
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"А-Проперти" и GH-Shipping создали совместное предприятие для продажи угля в Китае

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Деятельность предприятия обеспечит прибыль более 5 млрд долларов.

Компания "ЭльгаУголь", входящая в состав "А-Проперти", совместно с китайским предприятием GH-Shipping создали совместное предприятие (СП) для продажи угля с Эльгинского месторождения на рынке Китая. Об этом сообщается на сайте компании.

Данное предприятие обеспечит импорт угля и его таможенное оформление, а также обеспечит взаимодействие с государственными органами КНР и поиском потенциальных потребителей. Работа СП принесет прибыль более 5 млрд долларов. Компании договорились о сотрудничестве  в течение пяти лет, соглашение может быть продлено до 2030 года.

Гендиректор УК "ЭльгаУголь" Александр Исаев отметил, что GH-Shipping была выбрана для продвижения продукции компании в Китае. Он уверен, что поставки эльгинского угля "позволят заместить значительный объем австралийского и американского угля схожего качества".

Ранее стало известно, что Китай обновил исторический рекорд по объему нефтепереработки.

Фото: Pixabay.com

Теги: gh shipping, а проперти, добыча угля, китай, россия, уголь, эльгауголь
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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