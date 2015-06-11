10 детсадовцев в Невском районе попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию

Инцидент произошёл в детском саду №111 на Искровском проспекте.

Десять малышей попали в больницу после посещения детского сада в Невском районе Петербурга. Об этом происшествии изданию "Фонтанка" сообщили взволнованные родители.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл в детском саду №111 на Искровском проспекте. Сегодня утром, 4 апреля, туда приехала карета Скорой помощи, чтобы забрать малышей, которым внезапно стало плохо. По данным "Фонтанки", воспитанников госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию - сальмонеллёз.

В самом детском саду подтвердили информацию. Несколько деток действительно попали в больницу. Однако педагоги уверили, что "поводов для паники нет".

На Искровский проспект уже приехали специалисты из городской прокуратуры. Свое заключение готовит Роспотребнадзор. По данным прокуратуры, в больницах сейчас находятся десять малышей.