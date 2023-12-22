В Концертном зале Дома журналиста состоится концерт "Золотой век оперы". Для зрителей прозвучат арии и дуэты известных итальянских, французских, русских композиторов. Их произведения исполнят голоса Северной столицы.
Исполнители на концерте 21 января — солисты оперных театров Санкт-Петербурга:
- Копылова Эльвира (колоратурное сопрано);
- Валерия Пронько (меццо-сопрано);
- Артем Савченко (баритон);
- Мария Кустанович (партия фортепиано).
Концерт длится один час. Антракта не будет.
Фото: Pxhere
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