  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Золотой век оперы
Сегодня, 17:00
217
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Золотой век оперы

0 0

Концерт пройдет в Доме журналиста 21 января. Начало в 17:00. Для зрителей старше шести лет.

В Концертном зале Дома журналиста состоится концерт "Золотой век оперы". Для зрителей прозвучат арии и дуэты известных итальянских, французских, русских композиторов. Их произведения исполнят голоса Северной столицы.

Исполнители на концерте 21 января — солисты оперных театров Санкт-Петербурга:

  • Копылова Эльвира (колоратурное сопрано);
  • Валерия Пронько (меццо-сопрано);
  • Артем Савченко (баритон);
  • Мария Кустанович (партия фортепиано).

Концерт длится один час. Антракта не будет. 

Фото: Pxhere

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии