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Золотой граммофон
Сегодня, 19:00
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Золотой граммофон

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Церемония награждения главной музыкальной премии страны  состоится 25 февраля в Ледовом дворце. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет. 

"Золотой граммофон" – это одно из самых значительных событий в мире российской эстрады, на котором подводятся музыкальные итоги прошедшего года. 25 февраля в Петербурге состоится вот уже XXVIII торжественная церемония, ведущими которой будут Николай Басков и Елена Север. Яркими музыкальными номерами зрителей порадуют Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Митя Фомин, Ирина Дубцова и многие другие. 

В списке артистов возможны дополнения и изменения.

Фото: Piter.tv

Теги: золотой граммофон, концерт, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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