"Золотой граммофон" – это одно из самых значительных событий в мире российской эстрады, на котором подводятся музыкальные итоги прошедшего года. 25 февраля в Петербурге состоится вот уже XXVIII торжественная церемония, ведущими которой будут Николай Басков и Елена Север. Яркими музыкальными номерами зрителей порадуют Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Митя Фомин, Ирина Дубцова и многие другие.
В списке артистов возможны дополнения и изменения.
Фото: Piter.tv
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