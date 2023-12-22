Церемония награждения главной музыкальной премии страны состоится 25 февраля в Ледовом дворце. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Золотой граммофон" – это одно из самых значительных событий в мире российской эстрады, на котором подводятся музыкальные итоги прошедшего года. 25 февраля в Петербурге состоится вот уже XXVIII торжественная церемония, ведущими которой будут Николай Басков и Елена Север. Яркими музыкальными номерами зрителей порадуют Сергей Лазарев, Мари Краймбрери, Артур Пирожков, Митя Фомин, Ирина Дубцова и многие другие.

В списке артистов возможны дополнения и изменения.

Фото: Piter.tv