Знаменитая собака-обнимака из Нью-Йорка осталась из-за пожара без дома

В сети поклонники золотистого ретривера собирают деньги на новый дом для собаки.

В Нью-Йорке на Манхеттене проживает самая знаменитая собака-обнимака по кличке Луби. Золотистый ретривер проживал в одном из многоэтажных домов вместе с хозяином Цезарь Фернандо-Чавесом.

В Рождество в доме возник пожар. При пожаре два человека получили травмы. Фернандо-Чавес и Луби были в это время на прогулке. Огонь уничтожил полностью все вещи. Друзья погорельцев организовали сбор средств для Луби и его хозяина. Всего за пару дней неравнодушные люди пожертвовали около 45 тысяч долларов.

Луби самый известный любвиобильный ретривер. Он прославился тем, что любит обниматься с людьми. Прохожие просто подходят к нему на улице, а Луби их обнимает, даря кучу положительных эмоций и улыбок. Сейчас Луби грустит, но Фернандо-Чавес уверяет, что с ними все будет в порядке и благодарит за помощь.

Фото и видео: Instagram/louboutinanyc