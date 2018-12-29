На Прямом проспекте водитель "делимобиля" разбил водителю стекло из-за неприличного жеста

Пострадавший отделался разбитым стеклом, но не получил травм.

В Невском районе Петербурга два автомобилиста не смогли поделить проезжую часть. Около Володарского моста шофер за рулем "делимобиля" нарушил ПДД, а после напал на транспортное средство соседнего водителя. Последний разозлил агрессивного мужчину тем, что показал ему неприличный жест в ответ на его стиль вождения. Камеры видеорегистраторов смогли запечатлеть дорожный конфликт.

Машина добропорядочного водителя двигалась по Прямому проспекту. Неожиданно его подрезало каршеринговое авто, которое появилось со второстепенной дороги. Столкновение удалось избежать. Однако, показанный в сердцах средний палец заставил арендатора легковушки выйти из салона и наброситься на автомобиль обидчика. Мужчина разбил стекло транспорта.

Фото и видео: YouTube/Антон Белый



