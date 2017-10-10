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Вчера, 21:41
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Жуткое видео: молодой парень выпал из окна седьмого этажа в Кемерово

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В сети появились жуткие кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.

Накануне в сети появились кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.

Жуткое происшествие случилось 10 октября в одном из жилых домов по проспекту Ленина.

По предварительным данным, парень намеревался покончить с собой из-за конфликта с человеком из своего близкого окружения. Молодого человека пытались спасти соседи, но этого сделать не удалось.  

Видео: YouTube/Apsmort

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Категории: Новости России

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