Накануне в сети появились кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.
Жуткое происшествие случилось 10 октября в одном из жилых домов по проспекту Ленина.
По предварительным данным, парень намеревался покончить с собой из-за конфликта с человеком из своего близкого окружения. Молодого человека пытались спасти соседи, но этого сделать не удалось.
Видео: YouTube/Apsmort
Вчера, 21:41
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Жуткое видео: молодой парень выпал из окна седьмого этажа в Кемерово
В сети появились жуткие кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.
Накануне в сети появились кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.