Жуткое видео: молодой парень выпал из окна седьмого этажа в Кемерово

В сети появились жуткие кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.

Накануне в сети появились кадры падения 19-летнего юноши из окна седьмого этажа в Кемерово.



Жуткое происшествие случилось 10 октября в одном из жилых домов по проспекту Ленина.



По предварительным данным, парень намеревался покончить с собой из-за конфликта с человеком из своего близкого окружения. Молодого человека пытались спасти соседи, но этого сделать не удалось.



Видео: YouTube/Apsmort