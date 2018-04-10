Жуткое видео из Нижнего Новгорода: Фургон сбил на перекрестке пешехода

В социальных сетях опубликовано видео с видеорегистратора, на котором показан момент ДТП.

В популярной социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Нижнего Новгорода появилось видео ДТП, которое произошло накануне вечером, 9 апреля.

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора автомобиля очевидца аварии, которая произошла на перекрестке Краснодонцев и Молодежи в 20 часов 3 минуты. На опубликованных кадрах видно, что немногочисленные пешеходы стоят ждут у края проезжей части разрешающего сигнала светофора. В это время на перекресток на огромной скорости влетает белый микрофургон и задевает встречную иномарку, которая намеревалась повернуть. Автомобили сталкиваются. Легковую иномарку разворачивает на дороге, а фургон выносит на тротуар, где стоял мужчина, и несколько раз переворачивается, при этом сбивает пешехода.

Очевидцы ДТП в социальных сетях сообщают, что мужчина остался жив.

Видео: Регион-52 | Нижний Новгород