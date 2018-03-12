Жуткое видео из Магадана: Мужчина отсидел в тюрьме за избиение сожительницы, вышел и забил ее насмерть

В сети опубликовано оперативное видео с места преступления.

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства 49-летней женщины ее сожителем, который ранее отсидел срок за ее избиение.

14 февраля в полицию поступило заявление о пропаже женщины инвалида от соцработника. Полиция, приехав на место, обнаружила дома ее сожителя, который сказал, что еще в начале января гражданская жена ушла из дома за пенсией и пропала. Правоохранители заподозрили неладное и провели обыск в доме, где проживала пара. Так и было обнаружено тщательно замаскированное тело женщины.

При осмотре домовладения, где проживали мужчина и пропавшая женщина, её тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в тщательно замаскированном подвале. СУ СК РФ

По версии следствия, в начале января между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина избил женщину, в результате чего она скончалась. Пытаясь избежать уголовной ответственности, мужчина спрятал труп в подвале, замаскировав вход ковром, и продолжал жить в доме.

Только благодаря бдительности и неравнодушию соцработника было раскрыто преступление. В настоящее время мужчина арестован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". К слову сказать, этот мужчина уже был осужден за избиение этой же женщины, и был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы.

Видео: YouTube/Следственный Комитет Российской Федерации