Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 20:26
0
TretyakovaS
208
Код вставки плеера

Жуткое видео из Калининграда: иномарка на пешеходном переходе сбила женщину с ребенком

0
 
 

В сети появилось видео, как в Калининграде иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе.

В сети появилось жуткое видео из Калининграда. Видеорегистратор заснял, иномарка сбивает женщину с ребенком.

На кадрах видно, что женщина и ребенок перебегают дорогу по пешеходному переходу. В это время в пешеходов врезается автомобиль "Додж Статус", "прокатив" маленькую девочку на капоте. Женщина от удара упала рядом.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 15 ноября на Театральной улице.

Пятилетнюю девочку госпитализировали.  


Видео: YouTube/Kenigsbergnews

Теги: в сети появилось видео , дтп , жуткое видео , новости калининграда , новости россии , появилось видео , происшествия
Категории: Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5