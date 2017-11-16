Жуткое видео из Калининграда: иномарка на пешеходном переходе сбила женщину с ребенком

В сети появилось видео, как в Калининграде иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе.

В сети появилось жуткое видео из Калининграда. Видеорегистратор заснял, иномарка сбивает женщину с ребенком.



На кадрах видно, что женщина и ребенок перебегают дорогу по пешеходному переходу. В это время в пешеходов врезается автомобиль "Додж Статус", "прокатив" маленькую девочку на капоте. Женщина от удара упала рядом.



Как сообщают СМИ, инцидент произошел 15 ноября на Театральной улице.



Пятилетнюю девочку госпитализировали.





Видео: YouTube/Kenigsbergnews

