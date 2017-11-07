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Вчера, 22:28
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Жуткое ДТП на Кубани со школьным автобусом: 13 детей в больнице, водитель скончался

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В сети появилось видео с места смертельного ДТП на Кубани со школьным автобусом. В результате аварии скончался водитель, 13 человек госпитализированы.

В сети появилось видео с места жуткой аварии на Кубани.

Как сообщают СМИ, авария произошла 7 ноября на автодороге Темрюк-Краснодар-Кропоткин.

По данным краевой администрации, автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся со школьным автобусом Hyundai в районе в районе станицы Новомышастовской около 17:30. В автобусе находились 27 детей и четверо взрослых.

Водитель "Тойоты" скончался на месте. 13 школьников попали в больницу с травмами средней тяжести.  

Видео: YouTube/Живая Кубань

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Категории: Новости России

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