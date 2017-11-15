Жуткие новости из Москвы: 19-летняя девушка убила свою мать, которая зарезала 4-летнего сына

Появились подробности страшного двойного убийства.

13 ноября в одной из квартир в Москве произошла жуткая трагедия. Там были обнаружены тела женщины 1973 года рождения и ее сына 2013 года рождения. Страшную находку обнаружила 19-летняя дочь убитой и сообщила в полицию.

Приехавшие на место правоохранители обнаружили тела женщины и ребенка, на которых было множество колото-резаных ножевых ранения без признаков жизни. Рядом была найдена предсмертная записка. У следствия возникла версия, что женщина убила сына, а затем и себя.

Однако позже у следствия возникли основания для исследования версии убийства женщины. Была допрошена старшая дочь погибшей женщины. В ходе допроса девушка рассказала, что когда она пришла домой, то увидела бездыханное тело брата и раненую мать. Девушка схватилась за нож и нанесла им ранения матери, от которых женщина скончалась. По подозрению в убийстве девушка задержана, ее дело выделено в отдельное производство.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, в ходе которого будут отрабатываться все версии совершенного преступления, а также исследованы все обстоятельства смерти ребенка и женщины.

Видео: Piter.TV