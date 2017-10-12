Жуткие новости из Кузбасса: Многодетная мать заморозила насмерть новорожденного, а затем выбросила на свалку

Женщина объяснила свой поступок тяжелым материальным положением.

Жуткая новость потрясла жителей города Березовский Кемеровской области. На свалке в коробке дети обнаружили тело новорожденного ребенка и сообщили взрослым, которые в свою очередь сообщили в полицию.

В ходе следственных мероприятий вскрылись шокирующие подробности. 37-летняя местная жительница, мать 5х детей, 4ро из которых несовершеннолетние, забеременела и не встала на учет в женскую консультацию. В феврале нынешнего года самостоятельно дома родила ребенка. После родов мать завернула ребенка в плед и вынесла на несколько часов в неотапливаемые сени. После чего женщина переложила ребенка в коробку и вынесла на свалку у соседнего полуразрушенного дома. Дочка этой женщины с другими детьми наткнулись на эту страшную находку.

"В рамках оперативно-розыскных мероприятий была установлена мать младенца. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у женщины имеются признаки недавнего разрешения от беременности. Также в рамках расследования ей проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала", - сообщается на сайте Следственного Управления Следственного Комитета России по Кемеровской области.

Женщина призналась, что ребенок был нежеланным, а муж и вовсе считал, что ребенок не его. Свой поступок многодетная мать объяснила тяжелым материальным положением.

Следствием собрана достаточная доказательная база, дело передано в суд. Женщину ждет лишение свободы на 5 лет.

Недавно Piter.TV сообщал о подобном случае во Владимирской области. Там женщина задушила новорожденного и закопала в карьере.

Видео: Piter.TV