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Жуткие кадры из ЯНАО: В Губкинском иномарка на полном ходу сбила пешехода

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В сети появилось видео страшного ДТП, в результате которого пострадавший пешеход от удара отлетел на несколько метров.

Страшное ДТП произошло накануне, 14 февраля, в Губкинском в ЯНАО.

Трагедия произошла на территории промзоны. Мужчина, по всей видимости, водитель одного из автомобилей, переходил дорогу на стоянке. Затем он решил вернуться, и тут его на полном ходу сбил внедорожник. От удара мужчина отлетел на несколько метров. Мужчина остался жив. С многочисленными травмами он был госпитализирован в больницу. 

В социальных сетях опубликовано видео с камер наблюдения. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Видео: Кристина Сирик

Теги: видео момента дтп , губкинский , жесть , новости россии , янао
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России

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