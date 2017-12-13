Жуткие кадры из ЯНАО: В Губкинском иномарка на полном ходу сбила пешехода

В сети появилось видео страшного ДТП, в результате которого пострадавший пешеход от удара отлетел на несколько метров.

Страшное ДТП произошло накануне, 14 февраля, в Губкинском в ЯНАО.

Трагедия произошла на территории промзоны. Мужчина, по всей видимости, водитель одного из автомобилей, переходил дорогу на стоянке. Затем он решил вернуться, и тут его на полном ходу сбил внедорожник. От удара мужчина отлетел на несколько метров. Мужчина остался жив. С многочисленными травмами он был госпитализирован в больницу.

В социальных сетях опубликовано видео с камер наблюдения. ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Видео: Кристина Сирик