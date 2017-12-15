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Жуткие кадры из Тюмени: Иномарка на полном ходу снесла 20-летнюю девушку на переходе

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В сети появились страшные кадры момента наезда на пешехода.

Жуткое ДТП произошло накануне днем, 14 декабря, в Тюмени. Иномарка на большой скорости снесла девушку на пешеходном регулируемом переходе.

ДТП произошло в 15 часов 25 минут на одном из переходов по улице Республики. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора очевидца. Две девушки переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Автомобили в довольно плотном потоке притормозили перед светофором. "Форд Фокус" на большой скорости объехал все попутные автомобили по крайней левой полосе и не притормаживая выехал на "зебру". Одна из девушек успела перейти к этому времени дорогу, а вторую, 20-летнюю девушку, иномарка буквально снесла.

Сообщается, что пострадавшая с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу. У нее диагностированы сотрясение мозга, рваная травма головы и ушибы.

ГИБДД восстанавливает все обстоятельства аварии.

 

Видео: ВК, Антон Михайлов

Теги: жесть , момент дтп , момент наезда , наезд на пешехода , новости регионов , тюмень
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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