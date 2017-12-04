Жуткие кадры из Белгорода: Иномарка выехала на переезд и была снесена поездом

В сети появились фотографии с места страшной аварии, в которой погибли два человека.

Жуткая авария произошла накануне вечером, 3 декабря, на одном из железнодорожных переездов в Белгородской области.

Сообщается, что иномарка выехала на жд переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист грузового состава предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось. Поезд буквально снес автомобиль. На месте трагедии от полученных травм скончались мужчина и женщина. Еще одна женщина и ребенок с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и подробности трагедии.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Авто Белгород