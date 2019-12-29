Журналисты призвали возобновить расследование убийства Листьева

Обращение выпустили Родион Чепель, Ксения Собчак и Алексей Пивоваров.

Российские журналисты обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с призывом возобновить расследование убийства телеведущего Владислава Листьева. Ксения Собчак, Родион Чепель и Алексей Пивоваров независимо друг от друга выпустили видео о данной проблеме к 25-летию со дня смерти Листьева. В 2009 году следствие по уголовному делу было приостановлено.

Ранее мы сообщили о том, что коллеги популярного телеведущего Владислава Листьева, убитого 1 марта 1995 года, анонимно назвали имя предполагаемого виновника преступления. Также президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев рассказал, как изменилась журналистика со дня смерти Владислава Листьева.

Видео: instagram.com/xenia_sobchak

Фото: Global Look Press