Журналисты Piter.TV узнали из-за чего сдвинулись сроки реставрации парка Монрепо в Выборге

О причинах изменения сроков реставрации парка рассказала в интервью с редакцией ведущий специалист отдела по связям с общественностью подрядчика НП "Группа проектно-строительных компаний "Возрождение" Юлия Палкина.

Ведущий специалист отдела по связям с общественностью подрядчика НП "Группа проектно-строительных компаний "Возрождение" Юлия Палкина рассказала редакции Piter.TV почему сдвинулись сроки реставрации парка Монрепо в Выборге.

1. Что именно за сложности были с получением разрешительных документов?

Разрешение на строительство от Комитета по культуре Ленинградской области получено 03 августа 2017года.

На дату заключения Контракта закончился срок действия заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации, поэтому документы получались повторно.

2. Какие именно изменения были внесены в проект реконструкции парка Монрепо?

В результате проведения исследований и изысканий, необходимость которых выявилась в процессе строительства, потребовалось уточнить ряд технических решений, принятых в Проектной документации. На этом основании была разработана соответствующая Рабочая документация. Систематизировав и сопоставив состав и объемы работ, указанные в Проектной документации и в согласованной Рабочей документации, был выявлен ряд изменений. Изменения связаны с уточнением объемов работ.

3. Что показали данные экологической экспертизы проекта реставрации?

Представленная на государственную экологическую экспертизу проектная документация соответствует экологическим требованиям, установленным законодательством РФ в области охраны окружающей среды. В результате анализа проектной документации экспертная комиссия государственной экологической экспертизы считает возможным реализацию объекта "Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк Монрепо) XVIII- XIX гг". Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции.

4. Возможны ли еще факторы, которые могут на продолжительное время перенести сроки работ? Если да, то какие?

На этот вопрос ответить однозначно невозможно. В процессе строительства могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.