Журналиста Бабченко внесли в список террористов и экстремистов

Причины не уточняются.

Журналиста Аркадия Бабченко внесли в список террористов и экстремистов. Это сделала федеральная служба по финансовому мониторингу. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Причины не уточняются.

Ранее журналист Аркадий Бабченко подтвердил информацию о том, что он покинул Украину. В своем Facebook он написал, что запустил процесс "я сваливаю". К нему он начала готовится еще полгода назад после президентских выборов. Он признался, что уехал из-за несогласия с действиями новой власти страны.

Видео: Youtube/Телеканал Прямий