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Журналист Захаров* оштрафован в Петербурге за нарушение закона об иностранных агентах
Сегодня, 11:37
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Журналист Захаров* оштрафован в Петербурге за нарушение закона об иностранных агентах

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Захарова* признали иностранным агентом в октябре 2021 года.

Колпинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности журналиста Андрея Захарова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Об этом 11 июня рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Судом установлено, что Захаров*, признанный иностранным агентом, не предоставил в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ: отчеты по формам ОИА003, ОИА007 и ОИА001. Журналисту назначили штраф в размере 40 тыс. рублей.

Захарова* признали иностранным агентом в октябре 2021 года. В настоящее время он проживает в США.

Ранее на Piter.TV: градозащитник Олег Мухин оштрафован на 25 тыс. рублей по решению суда в Петербурге.

Фото: Piter.TV

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Теги: иностранный агент, колпинский районный суд, федеральный закон об иностранных агентах
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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