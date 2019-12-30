Живущий в Китае петербуржец боится, что не сможет вернуться в Россию из-за коронавируса

Илья Шалдо уже три года живет в Харбине и учится в университете восточной медицины.

Эпидемиолог из Петербурга, который уже три года живёт в Китае, опасается, что не сможет вернуться в Россию из-за угрозы распространяющегося коронавируса. Об этом он сообщил 78.ru.

Илья Шалдо уже три года живет в Харбине и учится в университете восточной медицины. Молодой человек рассказал, что в стране сейчас довольно непростая ситуация, в некоторых регионах введён высший из четырёх уровень реагирования. По словам Шалдо, количество людей, заразившихся коронавирусом, увеличивается сразу на тысячу человек. На подтверждение диагноза уходит довольно много времени.

Передвигаться можно только внутри провинций, а билеты на международные рейсы стоят от 6000 юаней (1 юань примерно равен 9 рублям). Илья Шалдо хочет экстренно выехать в Хейхэ, чтобы попасть в Благовещенск, пока город не закрыли для вылета.

Также мужчина похвалил китайские власти, которые довольно оперативно отреагировали на инфекцию.

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Видео: 78.ru