Петербуржцам придется научиться сортировать мусор и отказаться от мусоропроводов

В Петербурге займутся сортировкой мусора.

В Санкт-Петербурге в силу вступил новый закон об организации раздельного мусора. В нем отмечается неотъемлимая процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов.

Замминистр промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что необходимо создать два контейнера: пищевые и загрязненные пищей отходы, потенциальные вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы).

Конкретные виды отходов и количество контейнеров во дворах определит регион, об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.