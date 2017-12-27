Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Общество
Петербуржцам придется научиться сортировать мусор и отказаться от мусоропроводов
Сегодня, 10:59
2
Shdaria
1659

Петербуржцам придется научиться сортировать мусор и отказаться от мусоропроводов

0
 
 

В Петербурге займутся сортировкой мусора.

В Санкт-Петербурге в силу вступил новый закон об организации раздельного мусора. В нем отмечается неотъемлимая процедура согласования с жителями расположения свалок и мусоросжигательных заводов. 

Замминистр промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что необходимо создать два контейнера: пищевые и загрязненные пищей отходы, потенциальные вторресурсы (стекло, бумага, пластики, металлы). 

Конкретные виды отходов и количество контейнеров во дворах определит регион, об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Теги: мусор , новости петербург , новости спб , петербург , сортировка отходов , экология
Категории: Новости СПб Лента новостей Общество

Оставить комментарий

    Сегодня 11:26

    Разделенные отходы будут свалены в одну кучу. Предлагаю место свалки - дачный участок председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова.

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5