Жителя Калужской области уличили в переделке оружия из сигнального и охолощенного в боевое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в период с 2013-го по 2025 год мужчина переделал несколько видов оружия в боевые, используя специальные инструменты и оборудование. К ним относятся сигнальные револьвер и пистолет, охолощенный автомат Калашникова, пистолет Макарова и пистолет-пулемет VZ 26-O

В ходе обследования квартиры подозреваемого полицейские изъяли несколько единиц предметов, схожих с огнестрельным оружием, а также более 500 патронов различного калибра. По словам задержанного, он изготовил арсенал для личного пользования. Возбуждены уголовные дела.

Видео: УМВД по Калужской области