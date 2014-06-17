Жительница Васильевского острова встречает соседей по лестничной клетке с газовым баллончиком

Соседка не понимает, почему женщина невзлюбила ее.

Жительница Наличной улицы пожаловалась на свою пожилую соседку по лестничной клетке, которая постоянно распыляет неизвестное вещество из баллончика. Таким образом женщина "встречает" соседку, когда та выходит из лифта. Потерпевшая поделилась видео в одной из групп Васильевского острова в социальных сетях.

На кадрах видно, как после открытия дверей лифта пенсионерка выходит из квартиры, распыляет без слов, предположительно, газ, а потом возвращается в помещение. По словам автора видео, ее агрессия ничем не оправдана. С какими-то соседями пожилая жительница Наличной, 36/5 просто не разговаривает.

Заявление в полицию не помогло. Там оказались возбуждать уголовное дело.

Видео: ВКонтакте / Живем на Васильевском | Васильевский остров