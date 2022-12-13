Следователи провели проверку, но через несколько месяцев отказали в возбуждении уголовного дела.

Жительница Москвы обвинила полицейского в избиении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 13 октября 2022 года. Женщина была задержана сотрудниками полиции вместе со своим другом в одном из московских дворов за громкое высказывание "негативного отношения к СВО". Ее доставили в ОМВД по Лосиноостровскому району. Один из полицейских начал досматривать сумку задержанной. Та попыталась ему помешать, но сотрудник кинул ее лицом в пол. Лицо женщины было в крови. Ее оставили в отделении на ночь.

После инцидента женщина обратилась на горячую линию МВД и в СК. Следователи провели проверку, но через несколько месяцев отказали в возбуждении уголовного дела. Она пытается оспорить это решение с помощью правозащитников.

Ранее мы сообщали, что полиция задержала подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа.

Видео: Telegram / Baza