Жительница Курил сняла на видео пробуждение вулкана Эбеко

В прошлый раз Эбеко выбрасывал пепел в августе 2021 года.

Жительница Курил Елена Котенко стала свидетельницей пробуждения вулкана Эбеко. Женщина поделилась соответствующим видео на своей странице в Instagram.

Всем вулкэноу. У нас отличные новости: вулкан Эбеко опять начал запускать ракеты. Так что, если кто не успел увидеть извержение прошлым летом, у вас есть шанс ещё застать это завораживающее зрелище, сообщила Котенко подписчикам

В комментарии к публикации Котенко отметила, что не ожидала воочию увидеть такое явление. А подписчики оценили красоту происходящего, однако некоторые из них пожалели, что вулкан не остался спать еще какое-то время.

Эбеко находится в северной части острова Парамушира. В высоту он достигает 1 156 метров. В июле прошлого года Эбеко выбросил пепел на высоту трех километров. В районе был установлен оранжевый уровень опасности для авиации. В августе вулкан выбросил столб пепла на 3,7 километра.Такие явления регулярно фиксируются с октября 2016 года.

Ранее на Эвересте из-за глобального потепления начал таять лед.

Видео: Instagram / elena_from_kurils