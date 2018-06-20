Жители многоэтажки в Выборгском районе вторые сутки страдают без света и воды

Без привычных удобств остались жильцы более 700 квартир.

Жители 25-этажного дома на улице Лиственная в Выборгском районе второй день страдают без света и воды. Наиболее плачевная ситуация на верхних этажах. Об этом сообщают "Невские новости".

Без необходимых удобств остались 700 квартир. Местные жители жалуются на нерабочий лифт и безучастность управляющей компании. Утром в неисправном лифте девушка с 10-месячным грудничком просидела час, ожидая момента, когда ее выпустят.

Женщинам с детьми приходится греть детские смеси над свечкой.

Жильцы рассказывают, что коммуникации отключили 30 марта, в районе 14 часов, обещали вернуть вечером к 22:00, но ситуация не изменилась.

Людям приходится пешком подниматься до квартиры и оставлять коляски внизу, так как поднять их на верхние этажи просто нереально.