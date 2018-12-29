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Жители Пушкина жалуются на сосульки-убийцы, свисающие с дома на Красносельском шоссе

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Пешеходы вынуждены ходить под глыбами льда.

Днем 11 января жители Пушкина сняли на видео сосульки-убийцы, опасно свисающие с крыши дома №4 на Красносельском шоссе.

На записи видно, что горожане уже смерились с бездействием коммунальщиков. Люди вынуждены ходить под глыбами льда, каждый раз рискуя своим здоровьем. Кроме того, можно заметить,что тротуар также не очищен от снега и требует внимание дорожников.

Ранее мы писали, что администрация Кировского района снесла балконы на улице Трефолева из-за сосулек.

Видео: Piter.TV

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Теги: глыбы льда на крыше, сосульки убийцы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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