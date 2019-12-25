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Жители Приморского района нашли "потерянные" деревья, которые выкопали для благоустройства у церкви
Сегодня, 21:09
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nadezhda_sib

Жители Приморского района нашли "потерянные" деревья, которые выкопали для благоустройства у церкви

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Ранее деревья сажали местные жители.

Жители Приморского района установили, куда отвезли ели, которые накануне выкопали у дома №17 по улице Шаврова. Их высадили у храма Святителя Николая на Арцеуловской аллее. Мнения горожан разделились: одни уверены, что это "те самые" деревья, другие ― сомневаются и думают, что хвойные могли увезти и в другое место. Накануне их также "потерял" корреспондент Piter.TV. По всей видимости, местом назначения не была территория церкви на Долгоозерной, о которой упоминалось ранее. 

В качестве аргумента жители показывают фотографии с места. Утром елей у церкви еще не было, но вечером они появились. 

Некоторые горожане остались недовольны тем, что деревья выкорчевали и перевезли в другое место. Они задаются вопросом, почему их надо было пересаживать именно к церкви. Деревья сажали петербуржцы. По словам рабочих, работы были согласованы с администрацией, и соответствующее разрешение есть. 

Фото: vk.com/primor_spb

Теги: благоустройство, ели, хвойные деревья, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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