Жители Подмосковья смогут посетить выставку "Азбука шедевра" и посмотреть на картины известных русских художников

В этом году пройдет около 500 мероприятий в рамках «Зимы в Подмосковье».

В музее "Новый Иерусалим" в Истре 18 декабря откроется выставка "Азбука шедевра". Посетители смогут увидеть картины известных русских художников, в том числе картины Малевича, Кустодиева, Репина, Айвазовского и многих других. Как сообщила вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова, выставка "Азбука шедевра" будет в этом году одной из главных в стране, но не единственной. Об этом сообщает телеканал "360".

Отмечается, что в этом году в рамках "Зимы в Подмосковье" пройдет около 500 мероприятий. Жителям региона предлагается посетить музей-усадьбу Достоевского, а также посмотреть произведения искусства из 30 российских музеев.

Так, 20 ноября в Зарайском городском округе открылся первый и единственный музей-усадьба Достоевского "Даровое". Она отметила, что музей был полностью восстановлен и там еще почти никого не было.

Кроме того, в Истре 20 ноября открылась выставка "Французский вкус князей Юсуповых".

Ранее мы писали, что на новогодние праздники в каждом округе Подмосковья будет работать ярмарка.

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