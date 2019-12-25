Жители Петербурга и Ленобласти оформили около 3 тыс. новых договоров накопительного страхования жизни с начала 2020 года

Застраховать свою жизнь и здоровье можно даже от коронавируса.

С начала 2020-го года жители Петербурга и области оформили около 3 тыс. новых договоров страхования по программам накопительного страхования жизни (НСЖ). Они были разработаны СК "Сбербанк страхование жизни". Помимо страховой защиты программы позволяют накопить необходимую сумму к определенному сроку на различные цели ― покупку квартиру, оплату обучения и любую другую.

Статистика показывает, что чаще всего договоры НСЖ заключали клиенты в возрасте 56-64 лет (22%). В 60% случаев этот инструмент для накоплений выбирают женщины. Более 35% жителей города и области, которые с начала года оформили договоры, намерены накопить при помощи НСЖ сумму в размере от 250 до 500 тыс. рублей.

В период с января по ноябрь в "Сбербанк страхование жизни" завершились 650 договоров НСЖ, заключенных клиентами Северной столицы и Ленинградской области. Выплаты по "дожитию" составили 120 млн рублей, а выплаты по страховым случаям получили около 110 клиентов. Общая сумма выплат ― 10,5 млн рублей.

В октябре у наших клиентов появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жизни в Сбербанк Онлайн в разделе "Инвестиции и пенсии". Это удобно и экономит их время. А также станет стимулом для дальнейшего развития и цифрового страхования, и страхования жизни. сказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.

Программа страхования рассчитана на 3 года. На протяжении срока действия договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. В страховку также входят впервые возникшие инфекционные или вирусные заболевания, в том числе коронавирус. При неблагоприятных событиях компания произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Фото: Piter.TV