Глава региона рассказал о шести подобных инцидентах после объявления военной операции на Донбассе.

Жители Белгорода рассказали о разорвавшихся в городе снарядах. Видеозаписи с инцидентом распространились по социальным сетям и Telegram-каналам. О случаях воздушной атаки и активных боевых действиях местное население стало сообщать в экстренные службы с 24 февраля. В ночь на четверг президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Прилетел снаряд. Просто рядом с домом, метрах в 100, наверное, разорвался. житель Белгорода Юрий для Life.ru

Упавший снаряд повредил два автомобиля. В соседних домах посыпались стекла, у одного из зданий обрушился забор. Пострадавших или погибших на данный момент нет. Второй боеприпас взорвался на территории улицы 8 Марта. В настоящее время в регионе отменяются занятия в учебных учреждениях, детских садах. Очевидцы также сообщают о большом количестве военной техники в Гайворонском районе, на государственной границе с Украиной.

Третий снаряд очевидцы заметили на территории поселка Майское. По данным Telegram-канала BAZA, во время нападения воздушных средств противника был уничтожен жилой дом. На заседании областной Думы губернатор подтвердил шесть аналогичных инцидентов за 24 число.

В Донецке прогремел сильный взрыв в ночь на 23 февраля.

Фото и видео: Telegram/Baza