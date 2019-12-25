Жителей пяти поселений Ленобласти освободили от платы за вывоз мусора на время проверки

Жители частных домов в Вознесенском, Сусанинском, Пудомягском, Рождественском и Большеколпанском поселениях временно освобождены от счетов по вывозу мусора. Об этом сообщил online47.
Причиной отмены налога на мусор послужил анализ расчетов, в результате которого выяснилось, что вывоз отходов с территории не выполнялся. При этом жители находили в квитанциях суммы до 2000 рублей.
Гендиректор АО "УК по обращению с отходами Ленинградской области" Антон Бучнев принес официальные извинения владельцам недвижимости в поселениях.
Таким образом, до предоставления данных УК местные жители не будут платить за вывоз мусора.
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Фото: Pixabay
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