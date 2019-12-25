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Жителей пяти поселений Ленобласти освободили от платы за вывоз мусора на время проверки
Сегодня, 19:54
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Жителей пяти поселений Ленобласти освободили от платы за вывоз мусора на время проверки

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С территорий не вывозили отходы, но продолжали требовать выплаты.

Жители частных домов в Вознесенском, Сусанинском, Пудомягском, Рождественском и Большеколпанском поселениях временно освобождены от счетов по вывозу мусора. Об этом сообщил online47.

Причиной отмены налога на мусор послужил анализ расчетов, в результате которого выяснилось, что вывоз отходов с территории не выполнялся. При этом жители находили в квитанциях суммы до 2000 рублей.

Гендиректор АО "УК по обращению с отходами Ленинградской области" Антон Бучнев принес официальные извинения владельцам недвижимости в поселениях.

 Таким образом,  до предоставления данных УК местные жители не  будут платить за вывоз мусора.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти две больницы лишились поставок медицинских изделий.

Фото: Pixabay

Теги: вывоз мусора, ленинградская область, услуги населению
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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