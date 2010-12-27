Американка отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, который организовал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Женщина сможет провести один день со знаменитостью. Об этом сообщает "Росбалт".
Жительница Калифорнии получила два билета на VIP-места на одну из домашних игр "Реала" в чемпионате Испании.
Помимо этого, ей выпал шанс поприсутствовать на тренировке команды, где она сможет взять автограф у футболиста, а также провести с ним время после окончания занятий.
Фото:ВКонтакте/Криштиану Роналду | Cristiano Ronaldo
Вчера, 22:40
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Американка заплатила 32 тысячи евро, чтобы провести один день с Роналду
Жительница Калифорнии отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, который организовал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Женщине посчастливится провести с футболистом один день.
Американка отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, который организовал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Женщина сможет провести один день со знаменитостью. Об этом сообщает "Росбалт".