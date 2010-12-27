Американка заплатила 32 тысячи евро, чтобы провести один день с Роналду

Жительница Калифорнии отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, который организовал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Женщине посчастливится провести с футболистом один день.

Американка отдала 32 тысячи евро в благотворительный фонд, который организовал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. Женщина сможет провести один день со знаменитостью. Об этом сообщает "Росбалт".



Жительница Калифорнии получила два билета на VIP-места на одну из домашних игр "Реала" в чемпионате Испании.



Помимо этого, ей выпал шанс поприсутствовать на тренировке команды, где она сможет взять автограф у футболиста, а также провести с ним время после окончания занятий.



Фото:ВКонтакте/Криштиану Роналду | Cristiano Ronaldo



