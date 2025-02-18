Общий ущерб от действий злоумышленника составил более 646 тысяч рублей.

Житель Якутии предстанет перед судом за разбой, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в августе 2024 года 56-летний житель поселка Сангар ворвался в дом односельчан, представившись работником администрации, ворвался в дом односельчан. Он ударил 53-летнюю женщину металлическим прутом, а затем направил на ее 51-летнего сожителя обрез охотничьего ружья и нанес ему огнестрельное ранение в плечо. Злоумышленник связал потерпевших скотчем, похитил шесть банок черной игры, золотые украшения, деньги и двуствольное ружье.

Общий ущерб от действий мужчины составил более 646 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого через двое суток. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали пособницу мошенников, обманувших жертву на 50 млн рублей.

Видео: МВД по Республике Саха (Якутия)