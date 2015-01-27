Житель Воронежа задержан по делу об обмане пенсионерки из Подмосковья на 31 млн руб.

Ирина Волк раскрыла подробности расследования по статье за мошенничество.

Российские правоохранительные органы задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в дистанционном мошенничестве на сумму более 31 миллиона рублей в отношении пенсионерки из Одинцовского городского округа Московской области. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она объяснила, что потерпевшей поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками пполиции и безопасности банка. Аферисты сообщили, что от ее имени был взят заем, в результате чего образовалась задолженность.

Чтобы решить эту проблему, звонившие убедили пенсионерку оформить несколько кредитов в разных банках, обналичить и перевести полученные деньги на так называемые безопасные счета. В ходе расследования установлено, что счета, на которые потерпевшая переводила деньги, зарегистрированы на жителей Воронежской области. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Затем злоумышленники сообщили о попытке неизвестных лиц переоформить право собственности на принадлежащую ей квартиру. Мошенники отметили, что что для спасения своей недвижимости пожилой женщине необходимо формально продать помещение, а полученные денежные средства перечислить на продиктованный счет. Далее пенсионерка выполнила все условия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время оперативники установили личности и задержали одного из фигурантов расследования. Ему выбрана мера пресечения в виде ареста.

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Фото и видео: МВД медиа