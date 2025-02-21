Для заготовки леса мужчина нанял двух рабочих, не сообщив им о нелегальности своей деятельности.

Житель Томской области подозревается в незаконной рубке осин и берез на 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, злоумышленник совершал незаконную рубку деревьев в урочище "Бакчарское сельское" с начала 2023-го по февраль 2024 года. С помощью поддельных бланков он оформлял в лесничестве разрешения, действуя якобы от имени односельчан. Для заготовки леса мужчина нанял двух рабочих, не сообщив им о нелегальности своей деятельности.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства. В ходе обысков изъяли бензопилы, грузовой автомобиль и трактор. Возбуждены три уголовных дела.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали мужчину, разгромившего алкомаркет в Иванове.

Видео: УМВД по Томской области