После Нового года двое петербуржцев решили покончить с жизнью из-за женщин

В Сосновом бору и Калининском районе мужчины решили свести счеты с жизнью из-за недопонимания с женщинами.

В Сосновом Бору мужчина прострелил себе голову после ссоры с супругой. А в Калининском районе петербуржец повесился из-за конфликта со знакомой. Первого пострадавшего удалось спасти.

Погибшего обнаружили утром 1 января в Ленобласти. Он повесился в доме номер 11 корпус 4 по улице Софьи Ковалевской. Сообщается, что тело висело на уровне 12 этажа на черной лестнице. Правоохранительные органы установили личность мертвеца. Им оказался 33-летний мужчина, который проживал на проспекте Науки. В кармане одежды у него находилась записка, в которой он просит винить в его гибели знакомую “Ингу П.”

А в Сосновом Бору медикам удалось спасти жизнь, пытавшегося покончить с собой. Пациента с простреленной головой госпитализировали в местную больницу с Парковой улицы. Выяснилось, что во время конфликта 44-летний мужчина на глазах у жены выстрелил себе в голову из травматического пистолета.