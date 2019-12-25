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Житель Приморского района пытался найти любовь на сайте знакомств с помощью кредитной карты пенсионера
Сегодня, 14:23
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lizapoluda

Житель Приморского района пытался найти любовь на сайте знакомств с помощью кредитной карты пенсионера

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Деньги пожилого мужчины пошли на премиальную подписку.

В конце мая 2020 года к правоохранителям Приморского района поступило сообщение от пенсионера 70 лет. Пожилой мужчина рассказал, что неизвестный списал с его потерянной банковской карты 6599 рублей. Как выяснилось позже, злоумышленником оказался пользователь сайта знакомств. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и области. 

Через несколько месяцев полиции удалось найти молодого мужчину, который использовал деньги пенсионера для покупки премиальной подписки виртуальной "свахи". Задержанный работал грузчиком в магазине на Беговой улице: именно там и была забыта карточка.

 Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что безработные аферисты разменивали деньги петербургских пенсионеров на билеты из "банка приколов".

Фото: Pixabay

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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