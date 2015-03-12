В Подмосковье вор травмировал пассажира электрички из-за неудавшейся кражи рюкзака

Подозреваемый задержан за попытку грабежа и вооружённый дебош в электричке

Российскими правоохранительными органами на территории Московской области задержан местный житель за попытку грабежа и вооружённый дебош в электричке. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы транспортного управления МВД по региону. Известно, что на станции к оперативникам поступило сообщение о том, что последнем вагоне прибывающего на станцию электропоезда сообщением "Москва-Александров" находится раненый пассажир.

Незамедлительно прибывшие сотрудники транспортной полиции обнаружили окровавленного 41-летнего жителя Сергиева Посада и вызвали наряд скорой медицинской помощи, который госпитализировал мужчину. пресс-служба МВД РФ

Медики констатировали у пациента непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости и повреждение ушной раковины. Очевидцы событий объяснили, что телесные повреждения пострадавшему причинил другой пассажир из-за бытовой ссоры. Злоумышленник похитил с полки для ручной клади рюкзак оппонента и направился к выходу из вагона, однако владелец имущества догнал преступника и вернул себе украденное. Недовольный дебошир сначала нанёс потерпевшему один удар стеклянной бутылкой по голове, а затем ударил его ножом в боковую область живота. На железнодорожной станции "Хотьково" подозреваемый покинул электропоезд и скрылся в неизвестном направлении. Позже полицейские установили местоположение фигурантка расследования и задержали его. Нарушителем оказался 71-летний мужчина из Сергиева Посада. Прибывших по адресу его проживания правоохранителей он встретил выстрелом в воздух из зарегистрированного охотничьего гладкоствольного ружья.

В кармане его куртки, найденной в жилище, оперативники обнаружили и изъяли орудие преступления – нож со следами бурого цвета. пресс-служба МВД РФ

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "г" части 2 статьи 161 и пунктам "а", "в" части 2 статьи 115 УК РФ. Фигурант расследования находится под запретом определённых действий.

В Подмосковье задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах из частных домовладений.

Фото и видео: МВД медиа