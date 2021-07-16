В полиции проверяют информацию о потасовке.

Житель Набережных Челнов скинул с качелей чужого ребенка, чтобы отомстить за дочь. Об этом рассказали местные жители, которые смогли заснять произошедшее на видео. Ролик распространился по социальным сетям. На кадрах видно, что две несовершеннолетние качались на качелях, при этом они поочередно спускались вниз. В какой-то момент одна из девочек ударила вторую. Из-за сильного толчка пострадавшая вылетела из сиденья на землю.

В это время рядом с участницами конфликта находился отец пострадавшей. Он начал отчитывать вторую девочку, держа дочь на руках. После этого он приказал девочке вернуться на качели и специально сильно ударил свободной частью качель о землю. В результате ребенок ударился головой.

После этого к конфликту подтянулся еще один взрослый мужчина. Предположительно, он являлся отцом второй пострадавшей. Между местными жителями началась драка, но оппонентов разняла вмешавшаяся женщина.

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Видео: Telegram / Baza