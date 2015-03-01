Житель Мордовии предстанет перед судом за пересылку почти 3 кг эфедрона внутри сварочного аппарата

Мужчина пытался отправить незаконный груз транспортной компанией через посылку.

Житель Мордовии предстанет перед судебной инстанцией за пересылку почти трех килограммов эфедрона внутри сварочного аппарата. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Специалисты завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя из города Инсара. Его подозревают в незаконном сбыте и пересылке синтетических наркотиков в особо крупном размере. Материалы уголовного дела направлены в Веховный суд региона для рассмотрения их по существу. Злоумышленник пойман еще в январе 2025 года на 278-м километре автомобильной дороге "Нижний Новгород – Пенза – Саратов" в Лямбирском районе.

В автомобиле, за рулём которого он находился, в тайнике внутри заднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили пакетик с веществом белого цвета внутри. пресс-служба МВД РФ по региону

Согласно лабораторному заключению от эксперта, изъятое содержало своём составе производное эфедрона общей массой 66,55 грамма. Дополнительно при досмотре человека оперативники изъяли у него мобильные телефоны, в которых содержались данные, свидетельствующие о его причастности к преступлению. Установлено, что в Москве фигурант расследования забрал из схрона крупную партию запрещенного вещества синтетического происхождения с целью дальнейшей реализации товара. Он спрятал наркотики в сварочный аппарат и при помощи транспортной компании отправил посылку в город Архангельск. Часть "синтетики" мужчина оставил себе, предполагая позже распространить ее на территории Мордовии.

В январе оперативники изъяли оборудование с криминальной начинкой из транзитного терминала в Москве. Вину в содеянном обвиняемый признал полностью. пресс-служба МВД РФ по региону

МВД задержало вора медных статуй с Северного кладбища Петербурга.

Фото и видео: МВД Медиа