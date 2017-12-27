В Купчине наркоман зарезал брата, а после выбросился из окна

Во Фрунзенском районе запрещенные вещества привели к госпитализации двух петербуржцев.

Во Фрунзенском районе наркоман кинулся с ножом на старшего брата, а после выпрыгнул с балкона. В настоящее время оба молодых человека находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в доме номер 96 корпус 1 на Бухарестской улице. Сообщается, что медики госпитализировали 32-летнего петербуржца. Врачи определили у него травмы, характерные для падения с высоты: перелом ребер, кататравму, закрытую травму живота и повреждение внутренних органов. Также у пациента диагностировали отравление психотропными веществами.

Одновременно с этим, врачам пришлось забирать из квартиры 35-летнего родственника первого пострадавшего. У него выявили колото-резаную рану шеи и поясничной области.

По предварительной версии, неожиданный приступ агрессии наркомана был вызван конфликтом между братьями.