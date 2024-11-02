Житель Кемерова ответит перед судом за стрельбу из обреза по автомобилю возле компьютерного клуба

Мужчина выстрелил в машину предполагаемого оппонента в ссоре.

Житель города Кемерова ответит перед судом за стрельбу из обреза по автомобилю. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что ицидент произошел возле компьютерного клуба в марте 2024 года. Тогда фигурант расследования в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу с обрезом охотничьего ружья. Мужчина спровоцировал конфликт с несколькими людьми, которые находились вблизи припаркованных машин.

Когда оппоненты уехали, злоумышленник произвёл несколько выстрелов по автомобилю ВАЗ-21102, после чего покинул место преступления. пресс-служба МВД РФ

Злоумышленника задержали по горячим следам. У подозреваемого находился пакет с обрезом, который тот сбросил в сугроб. Проведённая баллистическая экспертиза подтвердила, что данный предмет изготовлен самодельным способом, а также пригоден для совершения выстрелов. В ходе допроса мужчина отметил, что ходил с оружием по улице ради собственной безопасности. Он признался, что обрез с гильзами и пулями нашёл много лет назад, после чего хранил у себя дома. Разрешения на приобретение и хранение данных предметов обвиняемый не получил. Теперь материалы расследования отправлены в судебную инстанцию для изучения по существу. Местный житель остается под подпиской о невыезде. Сумма причинённого ущерба за повреждённое транспортное средство составила более 40 тысяч рублей.Данная сумма была возмещена путём ремонта автомобиля.

В аварии в Лужском районе скончались водитель и пешеход.

Фото и видео: МВД Медиа