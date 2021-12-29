Baza: житель Дагестана отомстил за гибель односельчанки в ДТП спустя 10 лет

Дагестанец нанес неприятелю 15 ножевых ранений.

Житель Дагестана отомстил за гибель односельчанки, убив виновного в ее смерти. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

В 2012 году бывший полицейский Асад Абдулатипов, находясь за рулем автомобиля, сбил в одном из дагестанских сел девушку. В результате полученных травм она скончалась.

10 февраля 2022 года в Махачкале уроженец села Рустам Даидзибеков нанес Абдулатипову 15 ножевых ранений, когда тот находился внутри своей машины. Прибывшие на место ЧП медики не смогли спасти мужчине жизнь. Абдулатипов скончался по дороге в больницу.

Нападавшего задержал сотрудник полиции, который стал свидетелем произошедшего. Даидзибекова доставили в отделение. В ходе допроса он заявил, что совершил убийство из-за мести.

В пресс-службе СУ СК России по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Решается вопрос об избрании Даидзибекову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ задержала 14 россиян, рассылавших сообщения об угрозах взрывов российских школ.

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